В Новосибирске провели мини-концерт для ветеранов

Короткая ссылка
В Новосибирске волонтёры провели мини-концерт для ветеранов. Чтобы подняться на уровень балконов квартир, где живут пожилые люди, использовалась автовышка.
В Новосибирске провели мини-концерт для ветеранов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Артисты исполнили песни военных лет под аккомпанемент гармони.

Всего в рамках акции волонтёры поздравили 37 ветеранов.

Также стало известно, что бригада артистов муниципального театра фольклора «Разгуляй» выступила для ветеранов Фрунзенского района во Владимире, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Проект «Мы помним, мы гордимся!» продолжится 8 мая. Участники выступают во дворах, где живут ветераны.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке организовали персональный концерт для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Левады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить