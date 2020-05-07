В Новосибирске провели мини-концерт для ветеранов

В Новосибирске волонтёры провели мини-концерт для ветеранов. Чтобы подняться на уровень балконов квартир, где живут пожилые люди, использовалась автовышка.

Об этом сообщает ОТР.

Артисты исполнили песни военных лет под аккомпанемент гармони.

Всего в рамках акции волонтёры поздравили 37 ветеранов.

Также стало известно, что бригада артистов муниципального театра фольклора «Разгуляй» выступила для ветеранов Фрунзенского района во Владимире, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Проект «Мы помним, мы гордимся!» продолжится 8 мая. Участники выступают во дворах, где живут ветераны.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке организовали персональный концерт для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Левады.