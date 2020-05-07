В Новосибирске провели мини-концерт для ветеранов
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Артисты исполнили песни военных лет под аккомпанемент гармони.
Всего в рамках акции волонтёры поздравили 37 ветеранов.
Также стало известно, что бригада артистов муниципального театра фольклора «Разгуляй» выступила для ветеранов Фрунзенского района во Владимире, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Проект «Мы помним, мы гордимся!» продолжится 8 мая. Участники выступают во дворах, где живут ветераны.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке организовали персональный концерт для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Левады.