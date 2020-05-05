Во Владивостоке провели персональный концерт для 97-летнего ветерана

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Во Владивостоке организовали персональный концерт для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Левады.
Во Владивостоке провели персональный концерт для 97-летнего ветерана
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В выступлении приняла участие малая концертная группа ансамбля Тихоокеанского флота. Артисты исполнили 16 песен военных лет на площадке перед домом Левады.

«Ветеран, которому недавно исполнилось 97 лет, начал свой боевой путь в соединении тральщиков Тихоокеанского флота в 1942 году, а уволился из Вооружённых сил в далёком 1969-м», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

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