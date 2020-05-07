Предприятия Москвы должны будут проверить работников на коронавирус

Все промышленные предприятия Москвы до 31 мая обязаны проверить не меньше 10% сотрудников на коронавирус. Об этом заявили в пресс-службе заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников и с 1 июня проводить такой объём тестов каждые 15 дней», — приводит сообщение ТАСС.

С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений: могут возобновить работу предприятия промышленности и строительства, в том числе возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.