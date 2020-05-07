Предприятия Москвы должны будут проверить работников на коронавирус
- РИА Новости
«Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников и с 1 июня проводить такой объём тестов каждые 15 дней», — приводит сообщение ТАСС.
С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений: могут возобновить работу предприятия промышленности и строительства, в том числе возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.