В Рособрнадзоре оценили вероятность поэтапного начала нового учебного года

Замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов оценил вероятность поэтапного начала нового учебного года в школах и вузах.

В беседе с «Парламентской газетой» он выразил мнение, что ЕГЭ в 2020 году нужно запланировать на самый поздний срок из возможных — на середину августа, после чего быстро провести приёмную кампанию.

Как предположил Чернышов, студенты первых курсов могут начать обучение в октябре или ноябре, а остальные студенты — с 1 сентября.

По словам замглавы ведомства, в регионах, где эпидемиологическая обстановка к тому времени улучшится, начать учебный год можно очно с добавлением дистанционного компонента. Если ситуация с распространением коронавируса останется сложной, то нужен онлайн-формат с 1 сентября.

«Не надо бояться никаких экспериментов. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы проводить эксперименты в области администрирования образования», — полагает Чернышов.

В среду, 6 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР) заместителем главы Рособрнадзора.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН выразил мнение, что отменить ЕГЭ невозможно, так как вся система экзаменов сведена именно к этому формату.