В Госдуме прокомментировали исследование о материалах западных СМИ об СССР во Второй мировой войне

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Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков прокомментировал исследование специалистов МИА «Россия сегодня», посвящённое публикациям западных СМИ об СССР во Второй мировой войне.
В Госдуме прокомментировали исследование о материалах западных СМИ об СССР во Второй мировой войне
  • © duma.gov.ru

«Итоги Второй мировой не пересматриваются — они пересмотрены», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его мнению, западный мир не может смириться, что впервые за свою историю потерял военно-политическое превосходство, а теперь теряет и экономическое.

Как добавил депутат, пандемия испанки 100 лет назад была лишь одной из глав перед началом Второй мировой войны.

«Новая пандемия многими воспринималась как «несостоявшаяся война», которая заменила большую конфронтацию. Но можно ли надеяться на то, что совместная борьба с общей угрозой сплотит нации и сгладит противоречия? Ответим, что нет, ни в коем случае», — считает Примаков.

Ранее сообщалось, что в преддверии 75-летия Победы специалисты МИА «Россия сегодня» провели анализ публикаций западных СМИ об СССР во Второй мировой войне.

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