Опубликован анализ материалов западных СМИ об СССР во Второй мировой войне

В преддверии 75-летия Победы специалисты МИА «Россия сегодня» провели анализ публикаций западных СМИ об СССР во Второй мировой войне.

В мае 1945 года о стране-союзнице писали ведущие газеты Великобритании, США и Франции — Тhe Times, The New York Times и Le Monde. Тогда тон материалов варьировался от умеренно-позитивного до восторженного.

Среди характерных примеров заголовков — «Эпохальная осада завершена. Остов германской столицы сдан Красной армии разбитыми немцами» (NYT от 3 мая), «Черчилль приветствует победу, призывает воздать должное России и солирует в хоре поющей толпы» (NYT от 9 мая); «Великую победу над Германией празднуют в Москве» (The Times от 10 мая), «Отныне над Европой будет развеваться знамя свободных народов» (Le Monde от 11 мая).

В других статьях этих изданий за май 1945 года регулярно звучали заявления о «великом русском союзнике», вклад которого в общее дело «неоценим».

Также изучены материалы знаковых изданий Запада, посвящённые роли СССР во Второй мировой войне и напечатанные за последние 20 лет. Выяснилось, что если в 1945 году негативные упоминания о Советском Союзе имелись в следовых количествах, то теперь они формируют картину прошлого.

В числе заголовков первого десятилетия XXI века: «Отрицание геноцида евреев в России. Как советская историография превозносила «Великую Отечественную войну», замалчивая холокост и антисемитские гонения Сталина на «космополитов» (Le Monde от 27 января 2005 года), «Как Россия проиграла Вторую мировую войну» (NYT от 10 мая 2007 года); «Символ героического самопожертвования или массового убийства?» (The Times от 28 апреля 2007 года).

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Без срока давности» опубликованы документы о преступлениях нацистов, рассекреченные Крымским управлением ФСБ России.