В Подмосковье рассказали о новой должности на предприятиях

Короткая ссылка
В Московской области рассказали об обязанностях стюарда на предприятиях, которые будут открыты после 12 мая.

Как передаёт телеканал «360», прежде всего стюарды будут отвечать за соблюдение санитарных норм и здоровье сотрудников. 

«На всех предприятиях должно быть ответственное лицо или группа сотрудников, отвечающих за соблюдение санитарных требований. А учитывая текущую ситуацию, это должно стать стандартом работы всех предприятий», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Губернатор области Андрей Воробьёв в свою очередь заявил, что подобный контроль послужит залогом того, что предприятие будет работать без потери сотрудников.

Стюарды в том числе будут изменять работникам температуру при входе, следить за соблюдением социальной дистанции, равномерным распределением перерывов, графиком посещения столовой, гигиеной и дезинфекцией в помещениях и др.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что деятельность некоторых предприятий в республике будет возобновлена с 18 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить