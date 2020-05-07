В Подмосковье рассказали о новой должности на предприятиях

В Московской области рассказали об обязанностях стюарда на предприятиях, которые будут открыты после 12 мая.

Как передаёт телеканал «360», прежде всего стюарды будут отвечать за соблюдение санитарных норм и здоровье сотрудников.

«На всех предприятиях должно быть ответственное лицо или группа сотрудников, отвечающих за соблюдение санитарных требований. А учитывая текущую ситуацию, это должно стать стандартом работы всех предприятий», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Губернатор области Андрей Воробьёв в свою очередь заявил, что подобный контроль послужит залогом того, что предприятие будет работать без потери сотрудников.

Стюарды в том числе будут изменять работникам температуру при входе, следить за соблюдением социальной дистанции, равномерным распределением перерывов, графиком посещения столовой, гигиеной и дезинфекцией в помещениях и др.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что деятельность некоторых предприятий в республике будет возобновлена с 18 мая.