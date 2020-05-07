Около 2 тысяч камер следят за соблюдением самоизоляции в Подмосковье

В Подмосковье за соблюдением гражданами режима самоизоляции следят около 2 тыс. видеокамер в общественных местах, сообщили в Главном управлении региональной безопасности.

Об этом пишет РИА Новости.

«Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех муниципалитетах организован мониторинг с использованием видеокамер системы «Безопасный регион», — сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Ежедневно с помощью камер выявляется более 100 нарушений режима самоизоляции, добавили там.

Наибольшее внимание уделяется детским и спортивным площадкам, местам отдыха, прогулочным, лесопарковым зонам, транспортно-пересадочным узлам.

«Жители Подмосковья должны с полной ответственностью и серьёзностью отнестись к вынужденным требованиям соблюдения режима самоизоляции. Речь сейчас идёт о здоровье и безопасности каждого из нас», — сказал Каратаев.

Ранее стало известно, что в Московской области зафиксировали около 4,4 тыс. нарушений в транспорте во время майских праздников.

Пассажиры, в частности, не соблюдали социальную дистанцию или пытались проехать без QR-кода.