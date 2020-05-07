В Подмосковье зафиксировали 4,4 тысячи нарушений в транспорте в майские праздники

В Московской области зафиксировали около 4,4 тыс. нарушений в транспорте во время майских праздников. Пассажиры, в частности, не соблюдали социальную дистанцию или пытались проехать без QR-кода.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Проверками с 1 по 5 мая занимались сотрудники ведомства, а также представители Росгвардии.

Нарушение социальной дистанции грозит гражданам штрафом до 30 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 300 тыс. За проезд в общественном транспорте без пропуска предусмотрен штраф 5 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане составили 993 административных протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки.