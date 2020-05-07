В Ростовской области направили более 34 млн рублей на покупку квартир для ветеранов

Короткая ссылка
В Ростовской области направили 34,6 млн рублей на приобретение квартир для ветеранов в 2020 году.
В Ростовской области направили более 34 млн рублей на покупку квартир для ветеранов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Планируется обеспечить жильём 20 человек, состоящих на квартирном учёте. В частности, трёхкомнатную квартиру в Таганроге получила семья, где оба супруга удостоены звания «Ветеран труда».

За последние пять лет жилищные условия в области улучшили почти 1,2 тыс. ветеранов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выделили квартиру ветерану после вмешательства следователей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить