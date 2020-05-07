В Ростовской области направили более 34 млн рублей на покупку квартир для ветеранов

В Ростовской области направили 34,6 млн рублей на приобретение квартир для ветеранов в 2020 году.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Планируется обеспечить жильём 20 человек, состоящих на квартирном учёте. В частности, трёхкомнатную квартиру в Таганроге получила семья, где оба супруга удостоены звания «Ветеран труда».

За последние пять лет жилищные условия в области улучшили почти 1,2 тыс. ветеранов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выделили квартиру ветерану после вмешательства следователей.