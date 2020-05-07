В Башкирии рассказали о ситуации с коронавирусом

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Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
В Башкирии рассказали о ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Как передаёт mkset.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава, в настоящий момент в стационарах проходит лечение 391 пациент, 223 из них — в удовлетворительном состоянии, в состоянии средней тяжести — 168, «тяжёлых» — 26. На ИВЛ находится 16 пациентов.

В Минздраве также отметили, что на амбулаторном лечении находятся 477 человек с лёгкой формой заболевания.

Выписаны 72 человека за сутки, за всё время — 361. Новых случаев смертей не зарегистрировано.

При этом количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки — 63, все были обследованы на COVID-19.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в беседе с НСН оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России.

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