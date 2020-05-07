Школьникам Сахалина выдали 290 планшетов для дистанционного обучения

Школьникам из многодетных и малоимущих семей Сахалина выдали 290 планшетов для дистанционного обучения.

Об этом сообщает astv.ru.

Технику передали учащимся из Южно-Сахалинска, а также из Холмского, Томаринского, Смирныховского, Макаровского, Охинского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов.

Гаджеты предоставляются на период дистанционного обучения и исключительно в учебных целях. В следующем году школы смогут использовать планшеты для проведения занятий в обычном режиме.

«С переходом на дистанционное обучение некоторые семьи столкнулись с проблемой отсутствия необходимого оборудования. Чтобы все дети имели возможность полноценно включиться в учебный процесс, в нашем регионе продолжается благотворительная акция «Помоги учиться дома», — заявила и. о. министра образования региона Анастасия Киктева.

Как уточнили в пресс-службе правительства Сахалинской области, сбор техники продолжится до середины мая.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана поручили обеспечить школьников из нуждающихся семей планшетами.