В Ижевске песня «День Победы» прозвучит на удмуртском языке

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Песня «День Победы», исполненная на удмуртском языке, прозвучит на улицах Ижевска 9 мая.
В Ижевске песня «День Победы» прозвучит на удмуртском языке
  • © Ижевск / wikipedia.org

Как передаёт интернет-издание «Сусанин», военные песни будут звучать на улицах города с 10:00 до 19:00 через системы громкой связи.

Отмечается, что в рамках акции «Наш День Победы» Академическая хоровая капелла и ансамбль песни и пляски «Италмас» записали свою версию песни «День Победы» с куплетами на удмуртском языке.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Кировская область приняла участие в песенном марафоне «Наш День Победы», который проходит в регионах Приволжского федерального округа.

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