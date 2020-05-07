В Ижевске песня «День Победы» прозвучит на удмуртском языке
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Как передаёт интернет-издание «Сусанин», военные песни будут звучать на улицах города с 10:00 до 19:00 через системы громкой связи.
Отмечается, что в рамках акции «Наш День Победы» Академическая хоровая капелла и ансамбль песни и пляски «Италмас» записали свою версию песни «День Победы» с куплетами на удмуртском языке.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Кировская область приняла участие в песенном марафоне «Наш День Победы», который проходит в регионах Приволжского федерального округа.