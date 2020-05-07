Кировская область приняла участие в акции «Наш День Победы»

Кировская область приняла участие в песенном марафоне «Наш День Победы», который проходит в регионах Приволжского федерального округа.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

У мемориала «Вечный огонь» на набережной Вятки была исполнена песня «День Победы».

8 мая эстафету примет Оренбургская область, а 9 мая песню представят в исполнении всех коллективов ПФО.

Также стало известно, что на общественном транспорте Иркутска появились фотографии героев Великой Отечественной войны, передаёт vesti.ru.

Как рассказал директор «Иркутскгорэлектротранса» Андрей Маковецкий, на самых протяжённых маршрутах звучат песни военных лет.

Ранее власти Нижегородской области призвали участвовать в онлайн-акциях в честь Дня Победы.