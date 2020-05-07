Психолог предупредила о необходимости постепенного выхода из самоизоляции

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Психолог Арина Липкина рассказала, что из режима самоизоляции необходимо выходить постепенно.
Психолог предупредила о необходимости постепенного выхода из самоизоляции
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik она отметила, что в результате долгосрочного вынужденного нахождения дома люди испытывают стрессовое состояние.

«Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится. При этом выход должен быть постепенным. Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из неё — не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно», — пояснила Арина Липкина.

По мнению специалиста, после завершения пандемии социальное поведение граждан изменится, а семьи будут стараться по-прежнему проводить больше времени вместе.

Ранее заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев в беседе с ФАН рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.

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