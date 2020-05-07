«Невские новости» представили проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда»

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В преддверии Дня Победы «Невские новости» представили проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда».
«Невские новости» представили проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда»
  • © Scherl/Global Look Press

Онлайн-конференция состоится 8 мая в 16:00. Журналисты вместе с сотрудниками музеев Санкт-Петербурга расскажут об истории блокадных ПВО.

Среди участников — представители Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

«В проекте «Воздушный купол блокадного Ленинграда» мы не старались собрать все факты и материалы, которые связаны с блокадным ПВО. Здесь мы рассказываем о том, что тронуло лично каждого из нас», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщил о запуске акции «Поздравим ветеранов вместе!».

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