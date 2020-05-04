Стартовала акция «Поздравим ветеранов вместе!»

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Телеканал «360» запустил акцию «Поздравим ветеранов вместе!».
Стартовала акция «Поздравим ветеранов вместе!»
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Все желающие могут записать видео с поздравлениями и словами благодарности. Для этого нужно перейти на страницу проекта и нажать на кнопку «Поздравить ветерана», после чего будет показана история одного из героев.

«Мы передадим все ваши сообщения нашим ветеранам. Это народный праздник, поэтому давайте поздравим наших победителей вместе», — заявили организаторы.

Также стало известно, что Ульяновская область присоединилась к акции «Наш День Победы», проходящей в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Песню «День Победы» исполнили солисты государственного ансамбля песни и танца «Волга», члены общественного движения «Волонтёры Победы», студенты Ульяновского государственного педагогического университета и участники заслуженного коллектива народного творчества России «Соловушка».

Ранее сообщалось, что Нижегородская область приняла участие в акции «Наш День Победы».

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