В Москве запустили приёмную кампанию проекта «IT-класс в московской школе»

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В столице начала работу приёмная кампания проекта «IT-класс в московской школе» для выпускников девятых классов.
В Москве запустили приёмную кампанию проекта «IT-класс в московской школе»
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, для поступления девятиклассники должны пройти онлайн-тестирование.

Оно пройдёт 14 мая и будет включать 20 вопросов из области физики, математики, информатики и общих IT-компетенций. Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 12 мая.

В IT-классе школьники могут выбрать подходящее для себя направление из шести: «Большие данные», «Робототехника», «Технологии связи», «Моделирование и прототипирование», «Информационная безопасность», «Программирование».

Проект «IT-класс в московской школе» был запущен в прошлом году в 35 столичных школах.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», эксперты Jobeka назвали IT-специалистов одними из самых востребованных в период пандемии.

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