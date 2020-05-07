В Москве запустили приёмную кампанию проекта «IT-класс в московской школе»
- © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин
Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, для поступления девятиклассники должны пройти онлайн-тестирование.
Оно пройдёт 14 мая и будет включать 20 вопросов из области физики, математики, информатики и общих IT-компетенций. Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 12 мая.
В IT-классе школьники могут выбрать подходящее для себя направление из шести: «Большие данные», «Робототехника», «Технологии связи», «Моделирование и прототипирование», «Информационная безопасность», «Программирование».
Проект «IT-класс в московской школе» был запущен в прошлом году в 35 столичных школах.
Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», эксперты Jobeka назвали IT-специалистов одними из самых востребованных в период пандемии.