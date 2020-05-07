Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса

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Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки зафиксировано в Москве (6703), Московской (842) и Нижегородской (312) областях.
Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По его данным, в Санкт-Петербурге выявлено 306 случаев за сутки. По 105 случаев заболевания за сутки зафиксировано в Дагестане и Татарстане.

Больше всего случаев за всё время пандемии в России выявлено в Москве (более 92,6 тыс.), Московской области (свыше 17,6 тыс.), Петербурге (6,1 тыс.), Нижегородской области (3,6 тыс.), Дагестане (2,3 тыс.) и Мурманской области (2,2 тыс.). 

К настоящему времени в 22 регионах России общее число заболевших коронавирусом превысило 1 тыс.

Всего в России зафиксировано 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выявлен 11 231 случай коронавируса.

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