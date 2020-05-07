Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 11 231

Короткая ссылка
Число новых случаев инфицирования коронавирусом в России за сутки выросло на 11 231, сообщили в оперативном штабе.
Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 11 231
  • РИА Новости

Добавляется, что всего в России зарегистрировано 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Накануне было выявлено 10 559 случаев коронавирусной инфекции.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России.

В беседе с НСН она отметила, что «к сожалению, новых случаев достаточно», важный момент также то, что больше госпитализируют, чем выписывают.

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал вероятность возникновения новых волн коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить