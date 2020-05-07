Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 11 231

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в России за сутки выросло на 11 231, сообщили в оперативном штабе.

Добавляется, что всего в России зарегистрировано 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Накануне было выявлено 10 559 случаев коронавирусной инфекции.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России.

В беседе с НСН она отметила, что «к сожалению, новых случаев достаточно», важный момент также то, что больше госпитализируют, чем выписывают.

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал вероятность возникновения новых волн коронавируса.