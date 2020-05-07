Психолог оценила влияние самоизоляции на детей
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По её мнению, любая изоляция человека от внешнего мира оказывает на него негативное влияние, но это не значит, что она наносит психологическую травму.
«Это совершенно необязательно приводит к травматизации. Мало того, по своему опыту я вижу, что дети, которые сейчас сидят дома, стали более расслабленными. Они пребывают в лучшем настроении, потому что нет такого давления. Особенно школьники. Нет такой нагрузки, которой они обычно подвергаются», — рассказала эксперт в беседе с телеканалом «360».
Она добавила, что в изоляции ребёнок находится в семье, а значит, не полностью изолирован от общества. Кроме того, современные средства связи позволяют детям общаться, создавая эффект присутствия.
Ранее психолог Юлия Макарова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как бороться с зависимостью детей от гаджетов.