Психолог оценила влияние самоизоляции на детей

Детский психолог, руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева прокомментировала влияние режима самоизоляции на детей.

По её мнению, любая изоляция человека от внешнего мира оказывает на него негативное влияние, но это не значит, что она наносит психологическую травму.

«Это совершенно необязательно приводит к травматизации. Мало того, по своему опыту я вижу, что дети, которые сейчас сидят дома, стали более расслабленными. Они пребывают в лучшем настроении, потому что нет такого давления. Особенно школьники. Нет такой нагрузки, которой они обычно подвергаются», — рассказала эксперт в беседе с телеканалом «360».

Она добавила, что в изоляции ребёнок находится в семье, а значит, не полностью изолирован от общества. Кроме того, современные средства связи позволяют детям общаться, создавая эффект присутствия.

Ранее психолог Юлия Макарова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как бороться с зависимостью детей от гаджетов.