Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы

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Российский президент Владимир Путин внёс изменения в Дисциплинарный устав Вооружённых сил России, запретив военнослужащим сообщать подробности о своей службе в СМИ и соцсетях и носить гаджеты во время боевых действий, учений или нарядов.
Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы
  • © РИА Новости

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.

Кроме того, таким проступком будет считаться ношение военными телефонов и других гаджетов, способных хранить или передавать информацию, во время боевых действий, нахождения в нарядах, участия в манёврах либо походах кораблей.

В конце марта президент подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.

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