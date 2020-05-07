Путин внёс в устав запрет на гаджеты военным во время службы

Российский президент Владимир Путин внёс изменения в Дисциплинарный устав Вооружённых сил России, запретив военнослужащим сообщать подробности о своей службе в СМИ и соцсетях и носить гаджеты во время боевых действий, учений или нарядов.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.

Кроме того, таким проступком будет считаться ношение военными телефонов и других гаджетов, способных хранить или передавать информацию, во время боевых действий, нахождения в нарядах, участия в манёврах либо походах кораблей.

В конце марта президент подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.