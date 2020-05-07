За майские праздники в России сгорело около 14 тысяч га растительности

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Около 14 тыс. га сухой растительности и камыша сгорело на российской территории за майские праздники из-за несанкционированных палов.
За майские праздники в России сгорело около 14 тысяч га растительности
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«С 1 по 5 мая, по оперативным данным, в РФ зарегистрировано более 3,6 тысячи возгораний сухой растительности и камыша на площади, пройденной огнем порядка 14 тысяч гектаров», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что наибольшее число таких пожаров произошло в регионах Центрального и Дальневосточного федеральных округов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому правительству к 1 июня подготовить предложения об усилении санкций за нарушения требований пожарной безопасности.

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