RT провёл стрим «Шнур / Билл Гейтс и число зверя / Собчак против Соболь»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Шнур / Билл Гейтс и число зверя / Собчак против Соболь».

Ведущими стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

В ходе стрима на связь вышла официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, которая оценила показатели смертности от коронавируса и лечение заболевания методами плазменной терапии.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.