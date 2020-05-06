Пять человек погибли в ДТП на трассе в Самарской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.
По имеющимся данным, авария произошла примерно в 21:00 мск в Красноярском районе на 74-м километре дороги Самара — Ульяновск — Димитровград.
Уточняется, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet и Kia.
«В результате аварии погибли пять человек, в том числе один ребёнок», — сказал собеседник.
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