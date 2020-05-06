В Подмосковье начнут плановые отключения горячей воды с 1 июня

В Московской области начнут плановые отключения горячей воды с 1 июня. Сроки не превысят 14 календарных дней.

Об этом сообщает телеканал «360».

Точные даты можно узнать на информационных щитах в своих многоквартирных домах или через уведомления для подписчиков портала «Добродел».

Информационные листки также вкладывают в квитанции по коммунальным услугам.

Кроме того, графики публикуют на сайтах региональных Минэнерго, Министерства ЖКХ, Госжилинспекции, управляющих компаний и на ресурсах Ассоциации советов многоквартирных домов.

Информацию разместят и на официальных сайтах органов местного самоуправления за две недели до начала.

Ранее сообщалось, что в Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах.