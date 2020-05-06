В Подмосковье начнут плановые отключения горячей воды с 1 июня
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Об этом сообщает телеканал «360».
Точные даты можно узнать на информационных щитах в своих многоквартирных домах или через уведомления для подписчиков портала «Добродел».
Информационные листки также вкладывают в квитанции по коммунальным услугам.
Кроме того, графики публикуют на сайтах региональных Минэнерго, Министерства ЖКХ, Госжилинспекции, управляющих компаний и на ресурсах Ассоциации советов многоквартирных домов.
Информацию разместят и на официальных сайтах органов местного самоуправления за две недели до начала.
Ранее сообщалось, что в Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах.