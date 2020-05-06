В Подмосковье начнут плановые отключения горячей воды с 1 июня

Короткая ссылка
В Московской области начнут плановые отключения горячей воды с 1 июня. Сроки не превысят 14 календарных дней.
В Подмосковье начнут плановые отключения горячей воды с 1 июня
  • © Jochen Tack
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Точные даты можно узнать на информационных щитах в своих многоквартирных домах или через уведомления для подписчиков портала «Добродел».

Информационные листки также вкладывают в квитанции по коммунальным услугам.

Кроме того, графики публикуют на сайтах региональных Минэнерго, Министерства ЖКХ, Госжилинспекции, управляющих компаний и на ресурсах Ассоциации советов многоквартирных домов.

Информацию разместят и на официальных сайтах органов местного самоуправления за две недели до начала.

Ранее сообщалось, что в Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить