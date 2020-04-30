В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах

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Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции. Начало решили перенести на 1 июня, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — сказал он РИА Новости.

По его словам, обычно горячую воду отключают поэтапно после окончания отопительного сезона — примерно в конце апреля или начале мая.

«В период отключения горячей воды проводятся профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях, они необходимы для того, чтобы выявить возможные нарушения и ликвидировать их до начала нового отопительного сезона. Например, в прошлом году было выявлено и отремонтировано более 13 тыс. потенциально ненадёжных участков на тепловых сетях», — отметил он.

Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что власти могут рассмотреть вопрос о снятии ограничений по коронавирусу после майских праздников, если динамика заболеваемости будет позитивной.

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