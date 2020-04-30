В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах
- РИА Новости
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«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — сказал он РИА Новости.
По его словам, обычно горячую воду отключают поэтапно после окончания отопительного сезона — примерно в конце апреля или начале мая.
«В период отключения горячей воды проводятся профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях, они необходимы для того, чтобы выявить возможные нарушения и ликвидировать их до начала нового отопительного сезона. Например, в прошлом году было выявлено и отремонтировано более 13 тыс. потенциально ненадёжных участков на тепловых сетях», — отметил он.
Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что власти могут рассмотреть вопрос о снятии ограничений по коронавирусу после майских праздников, если динамика заболеваемости будет позитивной.