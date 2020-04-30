Собянин рассказал об условии возможного снятия ограничений в Москве

Короткая ссылка
Власти Москвы могут рассмотреть вопрос о снятии ограничений по коронавирусу после майских праздников, если динамика заболеваемости будет позитивной, рассказал московский мэр Сергей Собянин в эфире «Россия 24».
Собянин рассказал об условии возможного снятия ограничений в Москве
  • РИА Новости

«Заболевания не должны расти, они должны снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Я надеюсь, что по прошествии праздников мы подведём итоги, посмотрим динамику и примем те решения, которые необходимы», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что если власти увидят «позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений», то это будет сделано.

«Но если нет — значит, нет», — подчеркнул мэр, добавив, что это зависит не только от правительства, но и от всех людей.

Ранее Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить