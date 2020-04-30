Собянин рассказал об условии возможного снятия ограничений в Москве
- РИА Новости
«Заболевания не должны расти, они должны снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Я надеюсь, что по прошествии праздников мы подведём итоги, посмотрим динамику и примем те решения, которые необходимы», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что если власти увидят «позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений», то это будет сделано.
«Но если нет — значит, нет», — подчеркнул мэр, добавив, что это зависит не только от правительства, но и от всех людей.
Ранее Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.