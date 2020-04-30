Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что вы даже до дверей не дотронетесь, но до поручней в вагоне (дотронетесь). Лучше всё-таки надевать перчатки, они во многом защитят вас от контактных способов заражения», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с НСН введение масочного режима в некоторых российских регионах.

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