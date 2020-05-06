В Ставропольском крае продлили дистанционное обучение до 25 мая

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В Ставропольском крае продлили дистанционное обучение в школах до 25 мая.
В Ставропольском крае продлили дистанционное обучение до 25 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Если дети покинули регион, то сдать госэкзамены можно в школах по месту пребывания. Например, это затронет воспитанников закрытых школ-интернатов, кадетских и суворовских училищ. Нужно направить пакет соответствующих документов в краевое Минобразования.

Итоговые сочинения учащиеся напишут до 25 мая, собеседование по русскому языку намечено на 18 мая. Аттестацию девятиклассников проведут по двум предметам — русскому языку и математике.

Ранее ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской в беседе с Nation News прокомментировал порядок оплаты обучения в российских вузах на фоне коронавируса.

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