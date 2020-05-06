В Севастополе разрешат заниматься спортом на открытом воздухе

В Севастополе разрешат заниматься спортом без использования спортивного инвентаря на открытом воздухе.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«С 11 мая, совершенно чётко мы в указе это пропишем, разрешим индивидуальные спортивные тренировки на свежем воздухе без использования спортивного инвентаря», — заявил врио губернатора Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.

По его словам, будут разрешены пробежки, велопрогулки с соблюдением дистанции до других граждан не менее трёх метров.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане можно получить цифровой пропуск для индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе.