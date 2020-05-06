Радио Sputnik запустило проект «Голоса войны»

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В преддверии Дня Победы радио Sputnik запустило проект «Голоса войны», посвящённый фронтовым письмам.

Послания читают актёры, режиссёры, музыканты, политики, теле- и радиоведущие, в том числе Виктор Сухоруков, Николай Расторгуев, Андрей Соколов, Владимир Познер, Филипп Киркоров, Владимир Машков, Владимир Винокур, Борис Грачевский, Алла Довлатова.

В проекте также приняли участие Владимир Жириновский, Василий Лановой, Татьяна Тарасова, Андрей Кончаловский, Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Никита Михалков, Сергей Гармаш.

Использовались тексты из сборников «Письма с фронта», «Тамбовцы на фронтах Второй мировой войны 1939 — 1945 годов», «Письма Победы», «Я пока жив...».

Истории тех, кто приближал Победу на фронте и в тылу, также доступны в формате подкастов.

Проект готовили с ноября 2019 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны.

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