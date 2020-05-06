Опрос: 22% россиян стали чаще пользоваться услугами доставки товаров

Каждый пятый россиянин (22%) стал чаще пользоваться услугами доставки товаров во время режима самоизоляции, следует из данных опроса, проведённого ВЦИОМ.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

На данный момент доставкой пользуются почти 48% респондентов. По словам 32% участников исследования, таким способом они заказывают готовую еду. Ещё 18% покупали продукты питания с доставкой на дом или на работу, 16% — бытовую технику или электронику, 13% — одежду, обувь и товары для дома.

С несвоевременной доставкой столкнулись 41% опрошенных. 21% респондентов получали некачественный товар, 20% — товар, который отличается от заказанного.

О случаях мошенничества при заказе заявили 8% респондентов. 14% утверждают, что несколько раз заказ так и не был привезён.

Ранее доктор биологических наук вирусолог Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU рассказал, можно ли заболеть COVID-19 через доставленную из ресторана или кафе еду.