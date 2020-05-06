Военнослужащие ЮВО приняли участие в работах по благоустройству мемориалов в Ставропольском крае

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Мотострелки Южного военного округа, дислоцирующиеся в Будённовском округе, приняли участие в мероприятиях, посвящённых Году памяти и славы. Они помогли привести в порядок воинские захоронения, братские могилы, мемориалы и памятники.
Военнослужащие ЮВО приняли участие в работах по благоустройству мемориалов в Ставропольском крае
  • ©gazprom.ru

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В частности, военнослужащие восстановили портреты и фамилии героев и участников Великой Отечественной войны на монументах. Всего работы проведены на 88 памятных местах.

9 мая почётные караулы и военнослужащие мотострелкового соединения будут участвовать в церемонии открытия двух памятников, а также возложат цветы на братские могилы.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», власти Краснодара рассказали о мероприятиях в честь Дня Победы.

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