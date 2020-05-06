Военнослужащие ЮВО приняли участие в работах по благоустройству мемориалов в Ставропольском крае
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Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
В частности, военнослужащие восстановили портреты и фамилии героев и участников Великой Отечественной войны на монументах. Всего работы проведены на 88 памятных местах.
9 мая почётные караулы и военнослужащие мотострелкового соединения будут участвовать в церемонии открытия двух памятников, а также возложат цветы на братские могилы.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», власти Краснодара рассказали о мероприятиях в честь Дня Победы.