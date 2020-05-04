Власти Краснодара рассказали о мероприятиях в честь Дня Победы

Мэрия Краснодара рассказала о мероприятиях, которые состоятся в День Победы.

Об этом сообщают «Юга.ру».

Как отметили городские власти, из-за ситуации с коронавирусом празднование пройдёт в новом формате.

В частности, в 10:50 состоится торжественный пролёт авиации. Маршрут будет проложен над мемориалом «Вечный огонь».

На 11:00 запланировано возложение цветов на мемориале. Церемонию будут транслировать в прямом эфире.

В 19:00, когда по всей России объявят минуту молчания, горожане могут выйти с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны — на балконы. Затем предполагается исполнить песню «День Победы».

Ранее «Реальное время» сообщало, что памятник Советскому солдату откроют 9 мая в парке Победы в Казани.