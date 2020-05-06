Хор Турецкого исполнит песни Победы в режиме стрима

Хор Михаила Турецкого в 2020 году к 75-летию Победы принял решение провести стрим-концерт «Песни Победы», поскольку из-за пандемии коронавируса не смог поехать в свой традиционный мировой тур.

«Раньше нас могли увидеть только мировые столицы, в теперь все без исключения, весь мир!» — отметил Михаил Турецкий.



В прежние годы коллектив с начала мая отправлялся в исторический марафон по мировым столицам (Берлин, Вена, Париж, Нью-Йорк и др.), где с успехом проходили концерты на центральных городских площадях, собирая большое число зрителей.

Целью таких марафонов руководитель музыкального коллектива Хор Турецкого видит объединение стран и народов мира.

Стрим Хора Турецкого и коллектива Soprano начнётся 7 мая в 18:00 на YouTube, в Facebook, «Одноклассниках» и на платформе ivi.