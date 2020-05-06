Хор Турецкого исполнит песни Победы в режиме стрима
«Раньше нас могли увидеть только мировые столицы, в теперь все без исключения, весь мир!» — отметил Михаил Турецкий.
В прежние годы коллектив с начала мая отправлялся в исторический марафон по мировым столицам (Берлин, Вена, Париж, Нью-Йорк и др.), где с успехом проходили концерты на центральных городских площадях, собирая большое число зрителей.
Целью таких марафонов руководитель музыкального коллектива Хор Турецкого видит объединение стран и народов мира.
Стрим Хора Турецкого и коллектива Soprano начнётся 7 мая в 18:00 на YouTube, в Facebook, «Одноклассниках» и на платформе ivi.