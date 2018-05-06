Глава музыкального коллектива «Хор Турецкого» рассказал об историческом марафоне «Песни Победы»

Руководитель музыкального коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий рассказал RT об истоках и географии исторического марафона «Песни Победы».

Как заявил Турецкий перед выступлением на одной из центральных площадей Вены — Карлплатц, он ещё в 2017 году понял, что необходимо расширять географию выступлений.

«Концерт, который я обещал отцу в Берлине, произошёл в 2017 году, 7 мая. И когда мы подбирали материал для этого концерта, конечно, одной из главных и ярких песен об освобождении Европы стал «Майский вальс»: «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...». Я тогда понял, что нужно расширять географию. Исторический марафон должен уйти в другие города кроме Берлина. Он должен уйти был в Париж, в Братиславу, в Прагу, в Варшаву, Любляну, в Вену, в Будапешт...», — сказал он.

По его словам, сегодня ощущается немного иное настроение от подобного праздника культуры и музыки — настроение объединения стран и народов мира.

«Все страны должны объединяться и бороться за сохранение нашего хрупкого мира. Мы это делаем через музыку, через объединение сердец, которое происходит на этих площадях. И тогда, естественно, у нас в Берлине и зародилось это желание расширять географию», — заявил Турецкий.

Как пояснил руководитель музыкального коллектива, в этом году удалось уместить в программу восемь стран, в дальнейшем к марафону могут присоединиться и другие государства.

Турецкий также отметил, что изучение других языков и выступления на них позволяет ещё больше подчеркнуть миссию марафона — объединение.

«Я немецкий язык учил в школе. И у нас есть парни, которые английский, итальянский учили в консерватории. Немецкий язык он же очень музыкальный. Я имею в виду, все музыканты изучали Баха, Моцарта, разных других композиторов. Для нас это не является проблемой. Мы даже на китайском поём, на ингушском. А немецкий — это язык рабочий», — заключил он.

Ранее музыкальный коллектив «Хор Турецкого» возложил цветы к памятнику в «Сынам России и Советского Союза, погибшим в Словении».