На координатора движения «За права человека» завели дело из-за фейка о коронавирусе

Череповецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального отделения движения «За права человека»* Григория Винтера за публикацию фейковой информации о коронавирусе. Об этом говорится в постановлении (есть в распоряжении RT).

По данным следствия, Винтер опубликовал в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте» заведомо ложную информацию о том, что сотрудники УФСИН по Вологодской области этапируют больных коронавирусом людей вместе со здоровыми.

Как отмечается, сообщения появились в сети до 19 апреля, при этом по меньшей мере до 23 апреля среди сотрудников УФСИН, подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, случаев заболевания зафиксировано не было.

Дело в отношении Винтера возбуждено по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Ранее СК возбудил дело в отношении интернет-издания «Русь сидящая» (является проектом Благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям**) за фейк о COVID-19.

* Движение защиты прав человека «За права человека» включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России от 12.02.2019.

** Благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 07.05.2018.