В Курской области решили ввести масочный режим

Власти Курской области приняли решение обязать с 7 мая жителей региона носить маски в общественном транспорте и магазинах из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Об этом говорится на странице администрации области во «ВКонтакте».

«При посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы)», — указывается в заявлении.

За нарушение режима повышенной готовности предусмотрены штрафы.

Ранее сообщалось, что в Чечне вводится масочный режим.