В Курской области решили ввести масочный режим
- РИА Новости
Об этом говорится на странице администрации области во «ВКонтакте».
«При посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы)», — указывается в заявлении.
За нарушение режима повышенной готовности предусмотрены штрафы.
Ранее сообщалось, что в Чечне вводится масочный режим.