В Курской области решили ввести масочный режим

Короткая ссылка
Власти Курской области приняли решение обязать с 7 мая жителей региона носить маски в общественном транспорте и магазинах из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
В Курской области решили ввести масочный режим
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице администрации области во «ВКонтакте».

«При посещении мест приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, а также при совершении поездок в общественном транспорте и на такси граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы)», — указывается в заявлении.

За нарушение режима повышенной готовности предусмотрены штрафы.

Ранее сообщалось, что в Чечне вводится масочный режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить