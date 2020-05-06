В Чечне вводится масочный режим

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Обязательный масочный режим вводится на территории Чеченской Республики. Об этом сообщил спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
В Чечне вводится масочный режим
  • РИА Новости

«В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным», — цитирует Даудова пресс-служба чеченского правительства.

По его словам, походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением, в противном случае предусмотрен штраф.

Он призвал жителей поддержать данную меру.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Чечне не будет работать до 11 мая включительно.

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