В Чечне вводится масочный режим

Обязательный масочный режим вводится на территории Чеченской Республики. Об этом сообщил спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.

«В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным», — цитирует Даудова пресс-служба чеченского правительства.

По его словам, походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением, в противном случае предусмотрен штраф.

Он призвал жителей поддержать данную меру.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Чечне не будет работать до 11 мая включительно.