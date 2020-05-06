В Чечне вводится масочный режим
- РИА Новости
«В любом общественном месте, где на одной территории находится больше одного человека, ношение медицинских масок с этих пор является обязательным», — цитирует Даудова пресс-служба чеченского правительства.
По его словам, походы в магазин, поездки в транспорте и передвижения по улице не являются исключением, в противном случае предусмотрен штраф.
Он призвал жителей поддержать данную меру.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Чечне не будет работать до 11 мая включительно.