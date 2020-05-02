Общественный транспорт в Чечне не будет работать до 11 мая

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Общественный транспорт в Чеченской Республике не будет работать на протяжении всех праздничных выходных до 11 мая включительно.
Общественный транспорт в Чечне не будет работать до 11 мая
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта и связи региона.

«На протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать», — указано в тексте.

В ведомстве попросили граждан соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики приняли своевременные ограничительные меры, что позволило контролировать ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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