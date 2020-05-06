В Мособлдуме предложили проводить собрания СНТ в режиме онлайн

Первый зампред Московской областной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил принимать важные управленческие решения в садоводческих товариществах в режиме онлайн.

Как передаёт ФАН, депутат отметил, что в этом году на фоне коронавируса возникла проблема голосования, которое касается прежде всего членских взносов, бюджетов и избрания председателей.

«Мы приветствуем и настаиваем на срочном принятии изменений в федеральный «дачный закон», которые позволят в режиме онлайн принимать решения по этим основным вопросам», — подчеркнул Чаплин.

Он добавил, что соответствующая инициатива уже направлена на рассмотрение в Государственную думу.

Ранее, как передавала «Парламентская газета», председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов также прокомментировал идею разрешить членам садоводческих товариществ проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов на фоне коронавируса.