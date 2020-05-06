Художник из Подмосковья создал граффити в поддержку врачей

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В Московской области художник, пожелавший остаться неизвестным, создал граффити в поддержку врачей, которые принимают участие в борьбе против COVID-19.
Художник из Подмосковья создал граффити в поддержку врачей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Рисунок в чёрно-белых тонах появился на фасаде здания напротив станции скорой помощи и переливания крови в Подольске.

«Изображён врач на коне, который держит шприц и борется с коронавирусом. Это герб Московской области, просто интерпретирован так, что врачи борются с вирусом. И мы в своей творческой манере решили это визуализировать и сделать как благодарность», — заявил художник.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о видеооткрытке на Останкинской башне в благодарность врачам.

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