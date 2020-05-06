Эксперт оценил действующие нормы дачного законодательства

Председатель Московского межрегионального союза садоводов, глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов прокомментировал действующие нормы дачного законодательства.

По его словам, «дачный закон» 2019 года изначально предполагал разработку целой системы правил хозяйствования внутри садоводческих товариществ и привязку их к населенным пунктам, однако принятые меры не упростили жизнь садоводам.

«В результате мы имеем то, что имеем. Никому от этого принципиально хуже не стало, но и лучше не стало» — приводит ФАН слова Туманова.

Он предложил на законодательном уровне привязать садоводческие товарищества к населённым пунктам, чтобы местные власти чувствовали ответственность за дачников и обязанности перед ними.

Ранее, как передавала «Парламентская газета», председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал идею разрешить членам садоводческих товариществ проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов на фоне коронавируса.