Эксперт оценил действующие нормы дачного законодательства

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Председатель Московского межрегионального союза садоводов, глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов прокомментировал действующие нормы дачного законодательства.
Эксперт оценил действующие нормы дачного законодательства
  • РИА Новости

По его словам, «дачный закон» 2019 года изначально предполагал разработку целой системы правил хозяйствования внутри садоводческих товариществ и привязку их к населенным пунктам, однако принятые меры не упростили жизнь садоводам.

«В результате мы имеем то, что имеем. Никому от этого принципиально хуже не стало, но и лучше не стало» — приводит ФАН слова Туманова.

Он предложил на законодательном уровне привязать садоводческие товарищества к населённым пунктам, чтобы местные власти чувствовали ответственность за дачников и обязанности перед ними.

Ранее, как передавала «Парламентская газета», председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал идею разрешить членам садоводческих товариществ проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов на фоне коронавируса.

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