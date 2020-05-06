Эксперт оценил действующие нормы дачного законодательства
- РИА Новости
По его словам, «дачный закон» 2019 года изначально предполагал разработку целой системы правил хозяйствования внутри садоводческих товариществ и привязку их к населенным пунктам, однако принятые меры не упростили жизнь садоводам.
«В результате мы имеем то, что имеем. Никому от этого принципиально хуже не стало, но и лучше не стало» — приводит ФАН слова Туманова.
Он предложил на законодательном уровне привязать садоводческие товарищества к населённым пунктам, чтобы местные власти чувствовали ответственность за дачников и обязанности перед ними.
Ранее, как передавала «Парламентская газета», председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал идею разрешить членам садоводческих товариществ проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов на фоне коронавируса.