Адвокат оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

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Эксперт движения «Сильная Россия» адвокат Янис Юкша прокомментировал вступление в силу в России закона о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Адвокат оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он заявил, что жители многоквартирных домов должны быть ограждены от соседства с такими магазинами.

«Любые моменты, связанные с алкоголем, вносят деструктивные элементы в жизнь. Мы понимаем, что люди рядом с этими магазинами начинают на лавочках употреблять пиво, нарушая уже другой закон, и создавать неприятности жителям дома», — сказал эксперт.

По его словам, не менее важно и то обстоятельство, что небольшие магазины не приспособлены для торговли.

Как считает Юкша, мера абсолютно разумная и укладывается в рамки стабилизации алкогольного рынка в России.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах.

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