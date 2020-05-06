Адвокат оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
- РИА Новости
В беседе с Nation News он заявил, что жители многоквартирных домов должны быть ограждены от соседства с такими магазинами.
«Любые моменты, связанные с алкоголем, вносят деструктивные элементы в жизнь. Мы понимаем, что люди рядом с этими магазинами начинают на лавочках употреблять пиво, нарушая уже другой закон, и создавать неприятности жителям дома», — сказал эксперт.
По его словам, не менее важно и то обстоятельство, что небольшие магазины не приспособлены для торговли.
Как считает Юкша, мера абсолютно разумная и укладывается в рамки стабилизации алкогольного рынка в России.
Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах.