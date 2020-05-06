В Госдуме предложили упростить прописку на дачных участках

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Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал идею признания садоводств населёнными пунктами с целью упростить прописку в капитальных частных домах.
В Госдуме предложили упростить прописку на дачных участках
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Речь идёт не о том, чтобы садовые товарищества вдруг стали населёнными пунктами. Это не нужно, и такой потребности в принципе нет. Но на сегодняшний день мы приняли решение: несмотря на то что есть формальный механизм перевода таких товариществ в населённые пункты, реально людям практически невозможно этого добиться, поэтому мы сейчас совместно с Росреестром будем разрабатывать критерии, при соблюдении которых (дачному) посёлку невозможно будет отказать в переводе в статус населённого пункта», — пояснил парламентарий.

Ранее, как передавала «Парламентская газета», председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал идею разрешить членам садоводческих товариществ проводить собрания в форме заочного голосования по ряду вопросов на фоне коронавируса.

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