В Совфеде предложили изменить финансирование программы памяти героев войны

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв предложил реформировать федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

В беседе с ФАН парламентарий напомнил, что эта федеральная программа действует в России с августа 2019 года.

«Там есть показатель, что за пять лет предусматривается нанесение почти 245 имен погибших на мемориальные сооружения — то есть в год 50 тыс. имён. Напомню, что около 5 млн сейчас неизвестно захороненных, то есть эта работа займет более чем сто лет при таких условиях и таком финансировании», — пояснил он.

По словам Косачёва, при более мощном финансировании и более эффективных механизмах местные власти будут активнее выявлять места захоронения и увековечивать память погибших.

В настоящее время сенатор вместе с единомышленниками рассматривает различные варианты законодательного решения этой проблемы.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.

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