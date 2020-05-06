В Совфеде предложили изменить финансирование программы памяти героев войны

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв предложил реформировать федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

В беседе с ФАН парламентарий напомнил, что эта федеральная программа действует в России с августа 2019 года.

«Там есть показатель, что за пять лет предусматривается нанесение почти 245 имен погибших на мемориальные сооружения — то есть в год 50 тыс. имён. Напомню, что около 5 млн сейчас неизвестно захороненных, то есть эта работа займет более чем сто лет при таких условиях и таком финансировании», — пояснил он.

По словам Косачёва, при более мощном финансировании и более эффективных механизмах местные власти будут активнее выявлять места захоронения и увековечивать память погибших.

В настоящее время сенатор вместе с единомышленниками рассматривает различные варианты законодательного решения этой проблемы.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.