В Удмуртии рассказали о планах по благоустройству военных памятников
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
На выделенные средства будут проведены реконструкция и реставрация. Глава администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов обратился к членам региональной Общественной палаты, чтобы те проконтролировали работы.
Со своей стороны, председатель палаты Рашид Хуснутдинов сказал, что палата станет центром сбора инициатив граждан по ремонту памятников.
Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставрополе планируют установить памятник детям войны.