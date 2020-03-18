В Удмуртии рассказали о планах по благоустройству военных памятников

В Удмуртии направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На выделенные средства будут проведены реконструкция и реставрация. Глава администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов обратился к членам региональной Общественной палаты, чтобы те проконтролировали работы.

Со своей стороны, председатель палаты Рашид Хуснутдинов сказал, что палата станет центром сбора инициатив граждан по ремонту памятников.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставрополе планируют установить памятник детям войны.