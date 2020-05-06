Пресс-секретарь Любимовой прокомментировала работу Минкультуры

Пресс-секретарь министра культуры Анна Усачёва прокомментировала работу ведомства после выявления коронавируса у главы министерства Ольги Любимовой.

По её словам, работа ведомства чётко налажена и не останавливается ни на минуту.

При этом все необходимые оперативные совещания и рабочие встречи проводятся в формате видеоконференций, и министр культуры Ольга Любимова продолжает принимать в них участие.

«Результат теста у неё положительный, министр находится дома. Она проводит рабочие совещания в режиме видео-конференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате», — заявила пресс-секретарь в беседе с телеканалом «360».

Ранее сообщалось, что министр культуры России Ольга Любимова заболела коронавирусом.