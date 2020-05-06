Пресс-секретарь Любимовой прокомментировала работу Минкультуры

Короткая ссылка
Пресс-секретарь министра культуры Анна Усачёва прокомментировала работу ведомства после выявления коронавируса у главы министерства Ольги Любимовой.
Пресс-секретарь Любимовой прокомментировала работу Минкультуры
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

По её словам, работа ведомства чётко налажена и не останавливается ни на минуту.

При этом все необходимые оперативные совещания и рабочие встречи проводятся в формате видеоконференций, и министр культуры Ольга Любимова продолжает принимать в них участие. 

«Результат теста у неё положительный, министр находится дома. Она проводит рабочие совещания в режиме видео-конференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате», — заявила пресс-секретарь в беседе с телеканалом «360».

Ранее сообщалось, что министр культуры России Ольга Любимова заболела коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить