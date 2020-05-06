Исследование: геймеры в России стали больше играть во время изоляции

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В России геймеры во время периода изоляции стали тратить на игры в 1,5 раза больше времени — до 8,5 часа в день. Об этом свидетельствует исследование My.Games.
Исследование: геймеры в России стали больше играть во время изоляции
  • Pixabay

Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опрос проводился среди 27 тыс. любителей видеоигр на персональных компьютерах в возрасте от 12 до 50 лет.

«Средние временные затраты на игры в течение дня выросли в 1,5 раза — геймеры проводят за любимым занятием в среднем на 3 часа больше, чем до самоизоляции», — говорится в материалах исследования.

В феврале в Роскачестве назвали способы избежать игровой зависимости.

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