Исследование: геймеры в России стали больше играть во время изоляции

В России геймеры во время периода изоляции стали тратить на игры в 1,5 раза больше времени — до 8,5 часа в день. Об этом свидетельствует исследование My.Games.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опрос проводился среди 27 тыс. любителей видеоигр на персональных компьютерах в возрасте от 12 до 50 лет.

«Средние временные затраты на игры в течение дня выросли в 1,5 раза — геймеры проводят за любимым занятием в среднем на 3 часа больше, чем до самоизоляции», — говорится в материалах исследования.

В феврале в Роскачестве назвали способы избежать игровой зависимости.